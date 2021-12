Avalie o post

Em 2021, Marcelo Netto já havia se tornado campeão amazonense da mesma modalidade

Manaus – O atleta amazonense Marcelo Ferreira Netto, 12, é o novo campeão mundial de jiu jitsu na sua modalidade. A conquista aconteceu no dia 27 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, durante o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021.

(Foto: Divulgação)

Em 2021, o atleta já havia se tornado campeão amazonense da mesma modalidade. Marcelo Netto iniciou no esporte através do seu pai, Marcelo Ferreira da Costa Filho, aos oito anos de idade na Academia 4Fitness Club. Hoje ele representa a Academia White House e, aluno do Professor Alcenor Soeiro.

(Foto: Divulgação)

O evento em São Paulo reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo e foi realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

(Foto: Divulgação)

