Avalie o post

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), a expectativa é que o comércio contrate cerca de 4 mil pessoas

Manaus – Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas já começaram a garantir os presentes para as festas do período. O aquecimento nas vendas já anima os lojistas, o que gera novas contratações no mercado de trabalho. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), a expectativa é que o comércio contrate cerca de 4 mil pessoas. Portanto, é preciso ficar atento, pois muitas lojas já se preparam para reforçar as equipes.

No Centro de Manaus, por exemplo, a movimentação já é intensa, com a população buscando por promoções, o que deixa as lojas lotadas. A assessora de marketing de uma loja de cosméticos, Alexandra Pequeno, disse que as contrações no estabelecimento começaram no fim de novembro por conta da Black Friday. “A gente começou as contratações em virtude da Black Friday, porque precisamos de um suporte maior de funcionários e agora eles continuam com a gente no final do ano”.

A expectativa da CDL Manaus é que cerca de 4 mil pessoas sejam contratadas neste fim de ano (Foto: Nainy Castelo Branco/Divulgação)

A vendedora Talita Santiago também disse que o quadro de funcionários da loja de roupas onde trabalha também já cresceu, e que esse ano a equipe espera cumprir as metas. “A movimentação no Centro está ótima, melhor que ano passado. A gente trabalha com metas. Ano passado, por exemplo, não batemos a meta, e agora nós estamos vendendo”, destacou a vendedora.

O crescimento nas contratações veio depois de um ano de incertezas na economia, causadas pela pandemia de Covid-19. Agora, os lojistas conseguem ver um crescimento nas vendas. “Após dois anos de pandemia, a gente consegue ver a movimentação melhor, em comparação ao ano passado. A gente consegue respirar e tem o termômetro com a lojas lotadas”, relatou a assessora de marketing Alexandra.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte