A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria de Assistência Social - SEMAS, realizou na noite do último sábado (20/08), o grande Arraiá da Terceira Idade. O evento aconteceu na Quadra Poliesportiva Bertino Rodrigues, que foi lindamente decorado com arranjos alusivos às festas juninas para receber os convidados.

Uma noite muito animada, onde centenas de idosos e seus familiares curtiram o evento, que contou com diversas atrações, todos puderam se divertir e aproveitar as comidas típicas, muita música, forró, apresentação da Banda do Exército 3° Bis, apresentação do facilitador social Dênis Magno, e Vereador Thales Chagas Juntamente com o cantor Isaac animando a festa. Danças que apresentaram.

Street Dance, Guerreiros de São Sebastião, Carimbó filhas de Mariuá, Quadrilha da terceira idade, Cardinal, Acará–Disco.

O Arraiá em homenagem aos nossos idosos contou com a presença do Presidente da Câmara Gleidson Serrão, vereadores Thales Chagas, Albert Fernandes, Marlos, a primeira-dama Márcia Sá que tanto faz pelos idosos, que não pode comparecer, mas enviou mensagem de carinho a todos os presentes.

O evento serviu também para realizar a ABERTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) – IDOSOS de Barcelos, que tem como objetivo Promover espaço para expressão, interação e proteção social para os idosos barcelenses participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Conviver.

A Secretária da SEMAS, Elizandre da Silva Soares, esteve presente cumprimentando a todos e falou da importância de promover momentos como esses. “Parabéns a toda equipe da Assistência Social, ficamos muito felizes de ver nossos idosos se divertindo assim. Este é um evento muito importante e realizado com muito carinho para essas pessoas que fazem parte da história de Barcelos”, disse a Secretária.

A Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Natalia de Souza da Silva, comentou que é gratificante ver os idosos se divertindo. “Primeiramente gostaria de agradecer a toda equipe Semas, em especial a Coordenadora CRAS Auziene Leal, e a todos que direta ou indiretamente colaboraram para a realização desse evento. É muito satisfatório para todos da Assistência ver nossos idosos animados, se divertindo, dançando. Tudo foi preparado com amor e carinho para eles que eles tenham esse momento de descontração e nos mostre a real alegria de viver. Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes pelo apoio incondicional, à Primeira-dama Márcia Sá e o Secretário de Finanças Sérgio Caldas”, aos vereadores da base aliada que também contribuíram, Gleidson, Diego Ribeiro, Suane Fragoso, Josias Benfica, Eduardo Militão, Thales Chagas muito obrigada. concluiu a Coordenadora.

CONFIRA AS FOTOS AQUI