O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) revogou a medida cautelar que suspendia o concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), concedida no último dia 15 de agosto, e voltou a autorizar a continuidade do certame.

A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da instituição, na segunda-feira (22/08), e o processo para seleção dos candidatos aos cargos de Investigador, Escrivão e Perito deve ser retomado.

Na semana passada, o auditor do TCE-AM, Mário Filho, havia concedido medida cautelar alegando que a a necessidade do diploma de curso superior na fase atual do concurso e a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não têm fundamentação legal, “motivo pelo qual o concurso corre risco de causar graves danos à administração”, destacou.

Na nova decisão, assinada pelo presidente do TCE-AM, Érico Desterro, a corte informou que houve modificação do edital, com a retirada das exigências expostas na medida cautelar.