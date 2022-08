Mais uma vez a votação de projetos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) foi suspensa por falta de quórum. Apesar do registro de 19 parlamentares na sessão plenária desta quarta-feira, 24/08, no momento da votação não havia nem 13 deputados para analisar os projetos, essa é a quantidade mínima necessária para dar seguimento a votação.

De acordo com o Regimento Interno da Aleam, as quartas-feiras são reservadas para a votação de projetos. Pela segunda semana consecutiva a ausência de deputados na sessão prejudicou o andamento dos trabalhos. Quem estava presente na sessão reclamou do número mínimo de parlamentares.

“Eu vejo que no painel tem quórum, agora se os deputados estiveram aqui e saíram. Não consigo entender”, disparou Sinésio Campos.

No painel havia a presença de 19 parlamentares. “Queria que vossa excelência fizesse a convocação para amanhã e um apelo para que os deputados possam deliberar as matérias de hoje”, solicitou Sinésio ao deputado Delegado Péricles (PL) que presidiu boa parte da sessão.

Os deputados Wilker Barreto (Cidadania), Serafim Corrêa (PSB), Fausto Júnior (União Brasil), Therezinha Ruiz (PL), Joana D’arc (União Brasil), Sinésio Campos (PT) e Ricardo Nicolau (Solidariedade) se pronunciaram durante a sessão. O presidente Roberto Cidade (União Brasil) também presidiu a sessão.

Estiveram ainda no plenário Ruy Araújo, de acordo com Sistema de Apoio Legislativo (Sapl): o líder do governo Felipe Souza (Patriota), Carlinhos Bessa (PV), Álvaro Campelo (PV), Saullo Vianna (União Brasil), Abdala Fraxe (Avante), Adjuto Afonso (União Brasil), Cabo Maciel (PL), Dra. Mayara Pinheiro (Republicanos), Dr. Gomes (PSC), João Luiz ( Republicanos) e Tony Medeiros (PL).