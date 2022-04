Avalie o post

Conectar instituições e ongs voluntariadas a pessoas que desejam fazer uma ação de solidariedade, mas não sabem por onde começar. É com essa proposta que a amazonense Julia Regina Gabriel participa do fórum internacional Atlas Corps.

Ela é uma das dez representantes do Norte do país, e única amazonense selecionada para essa rede mundial que incentiva jovens com idades entre 22 e 35 anos para desenvolverem projetos voltados a soluções de problemas e desafios sociais.

“O Héroi Urbano é uma plataforma que junta a boa ação à boa causa. Pessoas que não sabem para onde doar, vão encontrar no Herói Urbano instituições e projetos sociais para fazer a sua doação ou fazer voluntariado. A plataforma junta todas as instituições e projetos sociais num lugar só”, comentou.

O objetivo do treinamento é ajudar jovens que assim como Julia têm vontade de fazer a diferença na sociedade.

“Nós temos muitas iniciativas legais aqui. A questão de estar na Amazônia também contribui muito para isso. Só que essas lideranças sociais nem sempre são incentivadas como deveriam. Elas precisam encontrar as pessoas certas para serem incentivadas, conseguirem aprender sobre liderança e desenvolver bons projetos”, finalizou.

Agora, Julia se une a jovens de outros países ao redor do mundo, como Estados Unidos, Índia, entre outros. Cada um contribui um pouco para que depois, possam aplicar o que aprenderam em seus países de origem.

