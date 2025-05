Visuliazação: 0

O Amazonas foi um dos destaques da região Norte em abril na geração de empregos com carteira assinada. O estado fechou o mês com 2.678 novos postos formais, resultado de 25.806 admissões e 23.128 desligamentos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (28/5) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e abril de 2025, o Amazonas tem saldo de 9,5 mil novos empregos formais. Nos últimos 12 meses, o estado abriu 34 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em abril, o desempenho positivo foi registrado nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados no Amazonas. O destaque foi o setor da Indústria, que terminou o mês com um saldo de 1.292 vagas. Na sequência aparecem Comércio (751), Serviços (389), Construção (141) e Agropecuária (105).

No Amazonas, as novas vagas com carteira assinada geradas em abril ficaram mais concentradas no público masculino. Foram 1.908 para homens e 770 para mulheres. No recorte por faixa etária, a ampla maioria das vagas do mês, 1.833, ficou entre os jovens de 18 a 24 anos. Na divisão por grau de instrução, a maior parte dos empregos foi para pessoas com o ensino médio completo (2.122).

Municípios

A capital, Manaus, foi o município amazonense com melhor saldo em abril, com 2.074 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 562 mil vínculos formais. Na sequência dos municípios com melhor saldo em abril aparecem as cidades de Parintins (269), Silves (119), Itacoatiara (116) e Iranduba (47).

Nacional

O Brasil gerou 257.528 vagas com carteira assinada em abril de 2025. O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. O saldo foi positivo nas 27 Unidades da Federação e nos quatro setores avaliados. De janeiro a abril, o país gerou 922.362 vagas formais. No acumulado dos últimos 12 meses (maio de 2024 a abril de 2025), o saldo chega a 1,6 milhão de postos de emprego.