Um incêndio de grandes proporções atingiu o conjunto habitacional Prosamim Doutor Machado, entre os bairros Centro e Praça 14, na zona Sul de Manaus, deixando pelo menos oito pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (30/05). Entre as vítimas estão uma mulher grávida e uma criança identificada como Guilherme.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo começou por volta das 10h em um dos apartamentos do condomínio e se espalhou rapidamente, atingindo pelo menos quatro casas vizinhas.

Quatro pessoas de uma mesma família sofreram queimaduras graves e foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram levadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, que possui um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

Segundo o Samu, quatro ambulâncias foram deslocadas para atender a ocorrência, dada a gravidade da situação e o número de vítimas. A criança, identificada apenas como Guilherme, foi levada para o Pronto-Socorro da Criança. As outras vítimas, incluindo a gestante, também receberam atendimento de urgência, mas até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Relatos preliminares afirmam que as chamas tiveram início próximo a uma botija de gás, mas apenas a perícia técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) poderá confirmar a origem exata do incêndio.

“O incêndio começou no primeiro andar, no térreo do apartamento. As pessoas não conseguiram sair e tiveram que ir pro segundo piso. E o fogo deve ter chegado no segundo piso e algumas pessoas acabaram se queimando. Uma mulher tive queimaduras de 3º grau inclusive”, detalhou o comandante do CBMAM, coronel Menezes.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a intensa fumaça preta tomando conta do prédio e o desespero dos moradores, que precisaram sair às pressas para evitar serem atingidos pelo fogo.

“Recebemos o chamado informando de um incêndio de grandes proporções no Prosamim da Praça 14. Assim que chegamos, já nos deparamos com muita fumaça e moradores desesperados. A prioridade foi retirar os feridos e conter o avanço das chamas”, informou o coronel Menezes, comandante do Corpo de Bombeiros.

As equipes de resgate conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse ainda mais pelo conjunto habitacional, que possui dezenas de moradias. O apartamento onde o incêndio começou foi completamente destruído.

A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores e permitir o trabalho das equipes de rescaldo e investigação.

As autoridades aguardam o resultado da perícia técnica que será realizada no local para confirmar as causas do incêndio. A Defesa Civil deve avaliar os danos estruturais no prédio afetado. Até o momento, não foi informado se as famílias desalojadas receberão apoio emergencial, como abrigo temporário e auxílio financeiro.