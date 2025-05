Visuliazação: 0

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) lança, no dia 2 de junho, o Painel Redes da Sociobiodiversidade no Interflúvio Madeira–Purus — uma plataforma digital interativa que mapeia organizações socioprodutivas, como associações, cooperativas e coletivos em 11 municípios do Amazonas.

Desenvolvida para ampliar a visibilidade das organizações que atuam com produtos da floresta — como Castanha-da-Amazônia, borracha, óleos vegetais, Açaí, Cacau e sementes — a ferramenta apoia estratégias de desenvolvimento sustentável, geração de renda e conservação da Amazônia.

Com miniportfólios detalhados das organizações mapeadas, o painel traz informações sobre histórico, governança, produção, comercialização, infraestrutura, parcerias e acesso a políticas públicas. A ferramenta também oferece filtros e visualizações personalizadas, facilitando o uso dos dados por instituições públicas, privadas e da sociedade civil.

A apresentação da plataforma será conduzida pelo Idesam e contará com a participação de lideranças comunitárias e representantes de políticas públicas que atuam na promoção da sociobioeconomia na Amazônia:

Antônio Mário do Rosário Júnior , presidente da Central das Associações Agroextrativistas da RDS do Rio Amapá (Caards), em Manicoré (AM), lidera iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção e da organização comunitária na região.

Keivan Hamoud , liderança feminina de Beruri (AM), atua há mais de dez anos na Assoab, uma das maiores agroindústrias comunitárias da cadeia da castanha no estado. Gerente administrativa e coordenadora de projetos, também integra o Coletivo da Castanha, que articula comunidades extrativistas em torno da autonomia e do protagonismo local.

Sebastião dos Santos Pereira , cresceu entre seringueiras e rios no Seringal Mapia, onde aprendeu, desde cedo, o valor da floresta em pé. Formou-se em Engenharia Florestal no Campus Floresta da UFAC, em Cruzeiro do Sul, e, desde 2017, integra a equipe da Veja. Hoje, é gerente da cadeia produtiva da borracha nativa na Amazônia, unindo saberes tradicionais e inovação para fortalecer uma economia que respeita a floresta e quem vive dela.

Bruna De Vita, diretora do Departamento de Políticas de Estímulo à Bioeconomia da Secretaria de Bioeconomia do MMA, traz mais de 20 anos de experiência com unidades de conservação, populações tradicionais, agroecologia e produção sustentável. Atua na formulação de políticas estruturantes, como a Política Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, o Plano Nacional de Sociobioeconomia e a regulamentação da Política de Pagamento por Serviços Ambientais.