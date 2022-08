Recorte aconteceu no período entre 2017 e 2021, em estudo realizado pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador (Fepeti- AM).

No Amazonas, cerca de 56 mil crianças e adolescentes viveram sob condições de trabalho infantil, sobretudo, de serviço doméstico, entre o período de 2017 a 2021.

Os dados são do estudo realizado pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador (Fepeti- AM), divulgado em junho deste ano.

Conforme consta no estudo, as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são, em sua maioria, meninas que vêm do interior para trabalhar em “casas de famílias”, realizando o serviço doméstico.

Dia da Infância

No calendário brasileiro, o dia 24 de agosto é denominado como o Dia da Infância. O objetivo da data é fazer alusão aos direitos da criança à moradia, alimentação, bem-estar e defender os pequenos.

No entanto, uma triste realidade ainda persiste na atualidade com o trabalho infantil voltado aos serviços domésticos.

Por meio do estudo, pode-se observar que mais de 95% das vítimas de trabalho infantil doméstico são meninas, o que revela a continuidade do sistema patriarcal e de discriminação de gênero, que revela uma condição estrutural desfavorável às meninas e mulheres, sobretudo pretas e pardas; 86,6% dos trabalhadores infantis no Amazonas são negros.

