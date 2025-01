O projeto “Ação Sustentável”, que iniciou em fevereiro do ano passado, e é desenvolvido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam), arrecadou mais de uma tonelada de materiais recicláveis em 2024. O projeto trabalha em parceria com associações e instituições voltadas para reciclagem no Estado.

O peso total arrecadado, em 2024, foi de 1.382,20 quilos, sendo diversos materiais como papel, vidro, ferro e plástico compondo a pesagem. Para a presidente da CPAMA, deputada estadual Joana Darc (UB), a expectativa é que em 2025 a Comissão possa alcançar o dobro do que foi arrecadado no ano anterior.

“A gente iniciou esse projeto em 2024 com a esperança de buscar conscientizar o público interno da Aleam sobre a reciclagem dos materiais descartados na Casa Legislativa. Mas, após a primeira ação aberta ao público, decidimos ser um ponto de coleta fixo para ampliar a conscientização ambiental além da Assembleia. E deu certo, pois arrecadamos mais de uma tonelada no ano passado”, ressaltou.

A ação iniciou arrecadando cerca de 50 quilos em fevereiro de 2024 e finalizou, em dezembro, arrecadando 250 quilos. Vale destacar que o maior peso foi em junho do ano passado, onde cerca de 300 quilos foram levados para a reciclagem.

Material arrecadado

As três categorias dos resíduos foram classificadas em recicláveis, eletrônicos e ressignificáveis. Materiais como papéis, livros e apostilas, garrafas de vidro, isopor, plástico, ferro, metais, pilhas, caroços de tucumã, cápsulas de café serão aceitos na Comissão. Todos os materiais devem ser entregues limpos, secos e separados.

A CPAMA é um ponto fixo de arrecadação na Aleam, para a conscientização do público interno e externo, trabalhando a reciclagem, com o intuito de aumentar a educação ambiental e, consequentemente, a preservação dos recursos naturais, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

As doações na Casa Legislativa, por meio de arrecadação direta na sala da Comissão, será no 4º andar da Aleam, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 3950, bairro Parque 10 de Novembro, em Manaus.

Os interessados em mais informações podem acessar o Instagram da Comissão, @CPAMAAleam, ou ligar para o (92) 3183-4458. A Comissão é aberta ao público no horário de 8h às 14h.

