O delegado do município de Borba, Jorge Arcanjo, foi afastado do cargo, nesta quinta-feira (9), após ser alvo da Operação Indignos, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. A ação visa desarticular uma organização criminosa acusada de extorsão mediante sequestro, homicídios, tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. As informações são do AM Post.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, as suspeitas contra Jorge Arcanjo remetem a crimes cometidos antes de sua nomeação como delegado, em 2023, no estado da Bahia. “Cumpriu-se uma ordem judicial contra o delegado por suspeitas de prática criminosa anterior à sua posse. As investigações foram conduzidas de forma sigilosa pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil da Bahia”, informou a instituição em nota.

Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão no condomínio Central Park, localizado na zona Centro-Sul de Manaus, a polícia apreendeu um veículo de luxo da marca Mercedes. Além disso, documentos e computadores foram confiscados, apontando para o envolvimento do delegado em atividades ilícitas.

A Operação Indignos foi realizada simultaneamente em cinco estados: Amazonas, Bahia, São Paulo, Paraná e Ceará. Na Bahia, as ações se concentraram em Salvador, onde cinco suspeitos foram presos. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante, além da apreensão de diversos bens e equipamentos relacionados ao esquema de infração.

As equipes apreenderam um vasto arsenal, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola, quatro carregadores e 128 munições calibre .40, além de cinco munições calibre .38. Também foram coletados duas CPUs, quatro notebooks, um HD externo, 18 celulares, documentos diversos e cerca de R$ 42.620 mil em espécie, além de US$ 1.500 dólares.

Entre os bens confiscados estão veículos de alto valor, como um Toyota Corolla, um BMW, um Range Rover Evoque, uma motocicleta Kawasaki Ninja e a Mercedes apreendida em Manaus. Também foram localizados nove relógios, joias e cinco comprimidos de ecstasy.