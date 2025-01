O Corinthians enfrenta um atraso no pagamento dos salários de janeiro, que deveriam ser quitados até o quinto dia útil do mês. A expectativa do clube é que os valores sejam regularizados até a próxima semana, juntamente com a antecipação dos direitos de imagem, que normalmente é paga no dia 20. Em 2024, o clube conseguiu manter o cronograma de pagamentos em dia, e os jogadores têm demonstrado apoio ao presidente Augusto Melo, que está passando por um processo de impeachment. O último grande atraso registrado ocorreu em junho, envolvendo questões relacionadas ao FGTS e aos salários, mas essa situação foi solucionada.

Embora o atraso atual não gere grande alarme entre os dirigentes, pois já era uma situação prevista pelo setor financeiro, o Corinthians está atento a questões que podem afetar sua saúde financeira. Uma delas é a autorização da patrocinadora master, Esportes da Sorte, para operar em todo o território nacional.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a validação da Loteria do Rio de Janeiro é restrita à operação estadual, o que pode ter implicações para o clube.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias