MANAUS (AM) - No Dia Nacional pela Universalização do Saneamento Básico, celebrado na quinta-feira (11), a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-AM) promoverá uma palestra gratuita com o tema "Quanto vale cada real investido em saneamento no Brasil?".

O evento acontecerá no auditório de uma concessionária de serviços públicos, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

A apresentação será feita pela diretora da ABES-SP, Juliana Almeida Dutra, uma das autoras do livro com o mesmo título, escrito conjuntamente com Rafaella Scorsatto Lange. As vagas para a palestra são limitadas, obedecendo aos protocolos sanitários e podem ser realizadas neste link.

O objetivo do debate é refletir a visão das autoras do livro no “Quanto vale cada real investido em saneamento no Brasil?”, lançado no 31º Congresso da ABES, realizado em Curitiba, em outubro, no qual o saneamento é descrito como uma ferramenta de inclusão social poderosa. Para as autoras, o acesso a água potável e esgoto tratado proporciona não somente uma melhoria significativa na saúde, mas também uma mudança de vida e dignidade das pessoas que se beneficiam desse serviço.

A obra fruto de um ano de pesquisas e mais de 4 mil pessoas entrevistadas. A autora Juliana Dutra, que estará em Manaus, disse que a proposta é abordar formas diferentes de olhar para o saneamento. “Áreas da vida como lazer, saúde, educação, relacionamento social, carreira e finanças nunca foram consideradas nos cálculos de benefícios das ligações de água e esgoto. Fizemos isso em nossa pesquisa e chegamos ao número de que cada real investido em saneamento gera um benefício de R$29,19 para a sociedade em diversos aspectos. Esse é o ponto inicial do debate que vamos promover em Manaus”, disse.

A presidente da ABES Amazonas, Etianne Braga, reforça a importância da discussão do tema. “Investir em saneamento é compromisso com a nossa sociedade, portanto um tema bastante relevante que merece ser debatido e aprofundado”, disse Etianne.

