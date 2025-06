Visuliazação: 0

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (24/06), uma nova estrutura do programa Saúde AM Digital no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), com salas para atendimento de Telessaúde em 12 especialidades médicas. O lançamento aconteceu em comemoração os 192 anos do município, celebrado no dia 25 de junho, como parte da política de regionalização da saúde adotada pelo Governo do Amazonas, ampliando o acesso da população do interior a consultas e exames sem a necessidade de deslocamento até a capital.

“A Telessaúde já está presente em todos os municípios (por meio do aplicativo Saúde AM Digital), mas as salas estão em 17 municípios e a nossa ideia é colocar pelo menos uma sala em todas as cidades (até o final do ano). Já falei com a prefeita para que quando tiver uma estrutura em uma comunidade, com um ponto de internet, lá também vamos montar uma sala para o paciente poder ser atendido nas 12 especialidades mais procuradas no sistema regulador”, afirmou o governador Wilson Lima, acompanhado da prefeita de Maués, Marcelly Veras, dos deputados estaduais Cabo Maciel e João Luiz, e da secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

A unidade foi instalada no Centro de Biodiagnóstico Professor Edmundo Xavier de Albuquerque, no bairro Santa Luzia, e está equipada com salas para teleconsulta e telediagnóstico. A partir da nova telessala, os moradores de Maués terão acesso a atendimentos especializados em 12 áreas médicas, por meio de agendamento via Sistema de Regulação (Sisreg), com possibilidade de atendimento presencial ou remoto, via aplicativo Saúde AM Digital.

Com a inauguração em Maués, o programa Saúde AM Digital alcança a marca de 55 telessalas fixas em funcionamento, distribuídas entre dez unidades na capital e 17 municípios do interior.

As telessalas ofertam atendimento especializado nas seguintes áreas: dermatologia, urologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, pediatria, ginecologia, psicologia e nutrição. Além da estrutura física, o programa também oferece suporte por meio de assistente virtual via WhatsApp, no número (92) 3190-1504, e conta com uma aba de ajuda no próprio aplicativo, facilitando o uso da ferramenta especialmente em regiões com menor conectividade.

“A consulta foi ótima porque a gente está conversando com o médico, ele não está perto, mas a gente está ali, frente a frente, conversando com ele. E se a gente estiver em casa, dá pra pegar o celular da gente. Ten muitas pessoas daqui que não têm como ir para Manaus e esse espaço aqui foi muito bom. Vai facilitar a vida de muitas pessoas daqui da nossa cidade”, afirmou a feirante Adriana Laranjeiras, de 39 anos, que realizou uma consulta com um ortopedista.

Investimentos

A nova estrutura reforça os investimentos na saúde do município de Maués, que já somam mais de R$ 62 milhões em ações promovidas pelo Governo do Estado. Entre elas estão o envio de medicamentos e insumos, contratação de profissionais de saúde, remoções aéreas de pacientes para tratamento de alta complexidade e transferências do Fundo de Interiorização (FTI) para apoio à rede municipal.

A implantação da telessala em Maués reafirma o compromisso do Governo do Amazonas com a ampliação do acesso à saúde especializada no interior, por meio da tecnologia, da regionalização dos serviços e da promoção de um atendimento mais ágil, digno e próximo da população.

No último sábado (21/06), o serviço de Telessaúde também foi inaugurado nos municípios de Parintins e Boa Vista do Ramos, fortalecendo a saúde digital no Baixo Amazonas. As entregas integram uma estratégia regional para ampliar o acesso a serviços especializados e garantir maior capilaridade da rede estadual de saúde.