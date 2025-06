Visuliazação: 0

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira, 24/6, uma visita técnica à lagoa do Japiim, na zona Sul, para anunciar o início de mais um projeto de recuperação e requalificação do espaço público da cidade.

Acompanhado de representantes das secretarias municipais e da concessionária Águas de Manaus, o chefe do Executivo municipal apresentou as diretrizes da intervenção que transformará a área em um novo polo de lazer, convivência e bem-estar para a população.

“Estamos aqui na lagoa do Japiim, este lugar lindo, para anunciar mais uma grande novidade para Manaus. Assim como fizemos no bairro Compensa, agora chegou a vez da zona Sul receber esse projeto transformador”, declarou o prefeito David Almeida, durante a vistoria.

O projeto prevê a revitalização completa da lagoa e seu entorno, com a implantação de praça molhada, pedalinhos, espaço PET, fazendinha, academia ao ar livre e áreas de lazer e convivência familiar. A proposta segue o mesmo modelo implementado na lagoa da Compensa, entregue em junho deste ano, que rapidamente se tornou um dos novos cartões-postais da capital, atraindo milhares de visitantes e proporcionando um espaço seguro, moderno e sustentável para as famílias manauaras.

A experiência da revitalização da lagoa da Compensa serviu como referência para o novo projeto no Japiim. A intervenção anterior recuperou uma área antes degradada e com histórico de abandono, transformando-a em um ambiente de lazer com segurança, infraestrutura adequada e forte impacto positivo na qualidade de vida dos moradores do bairro Compensa e adjacências.

Agora, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Águas de Manaus, amplia o alcance desse modelo para beneficiar os moradores da zona Sul. Segundo Pedro Augusto Freitas, diretor da Águas de Manaus, a união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para garantir resultados consistentes.

“O meio ambiente e a Águas de Manaus têm tudo a ver. Essa parceria com a prefeitura é mais um passo para recuperarmos nossos espaços públicos e corpos hídricos. Vamos devolver à população um espaço de convivência social, lazer e esporte. É uma satisfação enorme participar desse projeto”, destacou.

Parceria integrada

O projeto da lagoa do Japiim será coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), responsável pela execução das obras de recuperação ambiental, com o apoio direto da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) na parte de engenharia civil e drenagem, e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) na fiscalização técnica. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) também fará parte do projeto, garantindo a segurança e a preservação do novo espaço.

O prefeito David Almeida reforçou o compromisso da gestão em seguir investindo na requalificação urbana e ambiental de Manaus. “O que fizemos no bairro Compensa provou que é possível transformar áreas abandonadas em espaços vivos, que resgatam o orgulho das comunidades. Agora, a lagoa do Japiim terá o mesmo destino: um espaço digno, bonito e seguro para as famílias aproveitarem. Manaus merece”, concluiu.

A obra na lagoa do Japiim deverá seguir o calendário de execução já iniciado, com previsão de entrega ainda dentro da atual gestão.