Visuliazação: 0

O Benfica ganhou do Bayern de Munique na última rodada do grupo C do Mundial de Clubes nesta terça-feira (24), por 1×0. Resultado classificou o time de Bruno Lage às oitavas de final em primeiro lugar. O Bayern dava toda a pinta que dominaria o jogo, apesar do time misto. O empate classificava as duas equipes, com os bávaros em primeiro. Com isso em mente, parecia que o objetivo do Benfica seria apenas não levar gols, buscando contra-ataques. Apesar disso, a equipe portuguesa não apresentou medo, e a primeira grande chance da partida saiu dos pés de Di María, que finalizou de fora da área, e foi bem defendida por Manuel Neuer no canto esquerdo do gol.

O Benfica chegou de novo, e marcou com Andreas Schjelderup, após corrida de Di María e assistência de Fredrik Aursnes. O time português defendia bem, e tentava se aproveitar dos espaços dados pelas laterais. O segundo tempo começou com pressão do time alemão, buscando o empate. Kimmich marcou um gol de fora da área, mas Harry Kane estava na frente do goleiro e foi marcado impedimento. O time de Vincent Kompany parecia sofrer com o cansaço aos 25 do segundo tempo. A defesa benfiquista levou a melhor contra o forte ataque alemão.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o resultado, o Bayern de Munique, que ficou em segundo, enfrentará o Flamengo. O adversário do Benfica ainda será definido.

Como foi o jogo

Bayern com um time misto

Muito calor em Charlotte

A equipe alemã fazia pressão na saída de bola do Benfica

Finalização de Di Maria de fora da área, defendida por Neuer no canto esquerdo do gol

Em mais um contra-ataque, o Benfica marcou com Andreas Schjelderup, com assistência de Fredrik Aursnes

Pavlidis chegou de frente para o gol em uma arrancada, mas tentou cavar o pênalti e desperdiçou a chance

Gnabry avançou por fora do campo, mantendo a bola dentro, cruzou para Sané, que finalizou por cima do gol

Lançamento de Sané buscando Thomas Muller na área, defendido por Anatoliy Trubin

SEGUNDO TEMPO

Gol de Kimmich, anulado por obstrução de Harry Kane em posição de impedimento

Laimer finaliza na trave, porém impedido

Bayern levava perigo, mas não fazia gols no time português

Gols

Andreas Schjelderup, Benfica, aos 13 minutos do primeiro tempo

Próximos jogos

Benfica x segundo do grupo D, 28/06, 17h

Flamengo x Bayern de Munique, a definir