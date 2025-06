É pegar ou largar: cambistas vendem ingressos para o Festival de Parintins que custam os 'olhos da cara'

Visuliazação: 0

Parintins não é para amadores, mas, se por um motivo ou outr, o visitante desembarcar na ilha sem ingressos para assistir ao festival do bois, seus problemas acabaram (mais ou menos). Nos pontos turísticos da cidade, como a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, na avenida Amazonas, é fácil encontrar vendedores com placas no peito onde se lê ‘vendo ingressos’.

Quando abordados insistentemente por visitantes que acabaram de desembarcar na ilha da fantasia, a primeira pergunta que precisam responder é esta:

— Quanto custa?

— R$ 2 mil por noite e R$ 5 mil as três noites -, informam os cambistas, espantando os interessados, que quase sempre reclamam do preço .

Um desses vendedores é o Batatinha, que nesta terça-feira (24) circulava pela rua do comércio contando que já vendeu alguns ingressos.

— Tá difícil mas até o dia da abertura já terei vendido tudo – diz ele, otimista.

Vale lembrar que os ingressos vendidos de forma oficial estão esgotados desde o início do ano. Mas é possível encontrar de forma física em Parintins, com os cambistas, e via redes sociais, como torcedores que por algum motivo estão repassando suas entradas.