A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), realizou, nesta terça-feira (24), a entrega de mais 15 casas totalmente reformadas pelo programa “Casa Manauara”, na comunidade Rio Piorini, zona Norte. A iniciativa segue levando mais dignidade, conforto e segurança para as famílias manauaras.

O secretário de Habitação, Jesus Alves, destacou que, além das entregas, o programa passa por um processo de ampliação, que vai permitir atender ainda mais famílias na cidade. ‘A meta do prefeito David Almeida é clara: chegar a mil unidades habitacionais reformadas até o fim do ano, e estamos trabalhando muito para isso’, afirmou.

Entre os beneficiados está o aposentado Bianor Bacelar, morador da comunidade há 25 anos. Ele já havia sido contemplado anteriormente com o registro definitivo do imóvel e, agora, celebra a reforma completa da casa. “Minha casa ficou outra. Trocaram parte do telhado, colocaram telha galvanizada, fizeram pintura e consertos externos. Só tenho a agradecer. Hoje me sinto valorizado, porque, durante muito tempo, nosso bairro parecia esquecido. Mas agora, com este trabalho, a gente sente que está sendo olhado de verdade”, declarou, emocionado.

Outro beneficiado foi Renato da Silva, que com a esposa grávida de sete meses, comemora a transformação da casa. “Eu já estava guardando um dinheirinho para fazer algumas adaptações na casa para receber nossa bebê. Agora, com esta reforma, não preciso mais gastar com isso e posso investir no enxoval dela. É uma alegria enorme para nossa família”, contou.

Para a dona de casa Indra Messias, que mora no Piorini há quatro anos, o momento é de gratidão e de acreditar nos próprios sonhos. “Eu sempre acreditei que um dia a minha casa poderia ser reformada. E acredito que todos devem acreditar nos seus sonhos, sejam eles grandes ou pequenos, porque eles podem, sim, se tornar realidade”, afirmou.

O secretário Jesus Alves também reforçou que a Prefeitura de Manaus tem atuado, de forma integrada, nas políticas habitacionais, promovendo avanços em diversas frentes. “Temos o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, que vai entregar quase 4.700 unidades habitacionais; a regularização fundiária, que já ultrapassa dez mil registros entregues; e o programa ‘Manaus Minha Terra’, que vai destinar lotes urbanos para famílias que precisam. Além disso, estamos avançando com o primeiro bairro planejado da cidade, que começa a se tornar realidade ainda este ano”, concluiu.

