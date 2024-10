Vini Jr. se pronunciou sobre os atos de racismo que ocorreram durante o recente clássico entre Barcelona e Real Madrid. Durante a partida, torcedores do Real Madrid dirigiram ofensas racistas a jogadores adversários, incluindo Raphinha e Lamine Yamal. O jogador brasileiro utilizou suas redes sociais para expressar sua indignação e solidariedade aos colegas que sofreram com os insultos. Em sua mensagem, Vini Jr. enfatizou que não há espaço para comportamentos criminosos na sociedade e manifestou a esperança de que as autoridades competentes consigam identificar e punir os responsáveis por essas ações. O atleta destacou a necessidade de um ambiente esportivo mais respeitoso e inclusivo.

O Real Madrid, por sua vez, também se posicionou contra as atitudes de seus torcedores. Em um comunicado oficial, o clube reafirmou seu compromisso na luta contra a intolerância e a discriminação, ressaltando a importância de combater esses comportamentos nocivos no futebol e na sociedade em geral. Até o momento, a La Liga não se manifestou sobre o incidente, o que levanta questionamentos sobre a resposta da liga em relação a casos de racismo no esporte.

Lamentable lo que ha pasado ayer en Bernabéu con insultos racistas. No hay espacio para estos criminosos en nuestra sociedad. Todo mi apoyo a Lamine, Ansu y Raphinha. Lo sé que Madrid y la policia van hacer las cosas para identificar y punir los culpables!! https://t.co/pG2FXsMjDn — Vini Jr. (@vinijr) October 27, 2024

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA