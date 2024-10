O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), deu os parabéns pela vitória e reeleição do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), neste domingo (27), na votação do segundo turno para a prefeitura da cidade. Lima escreveu em sua rede social, que “Manaus pode continuar contando com o apoio do governo do estado” e que “Deus ilumine os caminhos do prefeito”.

“Parabéns David Almeida”, cumprimentou o governador que teve o seu candidato Roberto Cidade, num discreto quarto lugar, à frente apenas do petista Marcelo Ramos.

Disse ainda que os manauaras fizeram o seu papel democrático de reeleger o prefeito para mais quatro anos na adminstração do município.

“A democracia cumpriu seu papel, e Manaus decidiu reeleger o atual prefeito para um novo mandato de quatro anos. Manaus sabe que pode continuar contando com o apoio do Governo do Estado, como vem acontecendo desde que fui eleito governador do Amazonas. Parabéns, David Almeida. Que Deus ilumine seu caminho”, declarou o governador.

David Almeida foi reeleito com total de mais de meio milhão de votos – 576.171 ou 54,59% do eleitorado. Enquanto Capitão Aberto Neto ficou com 479.297 votos em 45,41% em 100% das urnas apuradas.

