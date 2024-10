Com 479.297 votos, os candidatos da coligação Ordem e Progresso, Capitão Alberto Neto (PL) e Professora Maria do Carmo (Novo), agradeceram a confiança de 46,41% dos eleitores de Manaus. Após o resultado das Eleições 2024, eles concederam coletiva à imprensa no comitê central, zona Centro-Oeste da capital, e foram enérgicos em dizer que seguirão firmes no combate à corrupção.

“A palavra é gratidão. Meu muito obrigado a cada cidadão manauara que depositou o desejo de mudança nas urnas, que mostrou sua insatisfação com a falta de creches, de oportunidades, saúde e transporte dignos. Perdemos uma batalha para máquina, mas a luta contra a corrupção continua”, disse Alberto Neto. “O sentimento é de vitória em saber que o povo abriu os olhos e que plantamos uma semente do bem”, completou o Capitão.

O ex-candidato a prefeito irá retomar suas atividades como deputado federal.

Para a Professora Maria do Carmo, advogada e empresária respeitada no Estado, a lição que leva dessa primeira experiência na vida pública “é a de que, mais do nunca, é preciso coragem para mudar a política em Manaus e no Amazonas”, citando os inúmeros ataques que sofreu como única mulher no pleito para o Executivo municipal deste ano.

Ela também agradeceu a confiança dos eleitores que digitaram 22 nas urnas e acreditaram nas propostas do Capitão e da Professora. “Levo comigo cada palavra de carinho e cada sentimento de revolta pela ausência do poder público e pela má gestão que tão mal tem feito ao nosso povo. Foi por eles a nossa luta e será por eles que seguirei de cabeça erguida, representado principalmente tantas mulheres vítimas de ataques machistas e desleais”, afirmou. “Podem ter certeza que continuarei sendo combativa na política e continuarei colocando minha voz para denunciar tudo aquilo que faz mal ao nosso povo”, completou.

Após coletiva, os ex-candidatos falaram com as centenas de apoiadores que os aguardavam na área externa do comitê, e reforçaram a importância do apoio deles na campanha que foi limpa e digna.

“Vocês fizeram a diferença na nossa campanha, cada um aqui é responsável por chegarmos no segundo turno. Temos muito orgulho da nossa trajetória, da história que construímos juntos. Começamos pequenos e saímos gigantes. Agradeço a toda nossa equipe e em especial quero agradecer a minha vice Professora Maria do Carmo, uma mulher honesta e batalhadora que aprendi a admirar a cada dia. Vamos seguir juntos na luta pela Manaus que o nosso povo merece”, concluiu Capitão Alberto Neto.