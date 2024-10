Reeleito prefeito de Manaus neste domingo (27/10), com mais de 576 mil votos, David Almeida (Avante) fez discurso pacificador e disse que é momento de baixar a guarda e as armas. A fala aconteceu no início da noite, no Comitê Central, na avenida Professor Nilton Lins, em Flores.

“Eu sou o prefeito de quem pensa igual a mim e de quem pensa diferente de mim. De direita, de esquerda, de centro, do católico, do evangélico, do afro… de todos. Vamos governar sem distinção”, disse.

Questionado pelo Portal do Mário Adolfo se pretende buscar apoio de quem não é da direita, David Almeida disse que vai procurar a todos que querem ajudar Manaus, inclusive o deputado federal Alberto Neto (PL).

“Agora, acabou a eleição, vejam, o David é o prefeito, vai ser o prefeito de quem votou nele e de quem não votou nele. Vamos baixar as guardas, baixar as armas, pacificar a cidade”, disse.