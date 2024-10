Com a circulação de vírus respiratórios no Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), reforça a importância de adotar medidas preventivas contra doenças como gripe (influenza), covid-19 e rinovírus.

O alerta é direcionado à toda população, com ênfase aos grupos de risco, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca a relevância da prevenção para reduzir a transmissão desses vírus.

“São medidas simples, como a higienização das mãos, o uso de máscara, quando sintomático, e a vacinação em dia, no caso de influenza e covid-19, que ajudam a evitar complicações que podem levar a internações e até óbitos, principalmente entre os mais vulneráveis”, destaca.

As infecções respiratórias apresentam sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade para respirar.

O diretor de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo, lembra que a população deve ficar atenta ao agravamento dos sintomas.

“Pessoas dos grupos de risco, como idosos e crianças pequenas, precisam de atenção especial. Caso os sintomas se agravem ou persistam, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente para evitar complicações”, enfatiza.

Vacinação: proteção contra casos graves

A FVS-RCP reforça que a vacinação é a principal ferramenta de proteção contra casos graves de doenças respiratórias imunopreveníveis, como a gripe.

A campanha de imunização contra a gripe, de operacionalização das secretarias municipais de saúde, continua em todo o estado até dia 26 de outubro.

Cenário epidemiológico

A FVS-RCP segue monitorando a circulação de vírus respiratórios no estado e reitera o compromisso com a proteção da saúde pública também com a transparência, informando o cenário epidemiológico de vírus respiratórios no Amazonas semanalmente, às segundas-feiras, e oferecendo orientações contínuas sobre prevenção e cuidados ao longo de todo o ano.

No Amazonas, de 1º de janeiro a 21 de outubro, foram registrados 3.771 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 29 casos nas últimas três semanas (29/09 a 21/10).

Desses 3.771 casos notificados de SRAG, foram 1.583 SRAG por vírus respiratórios, sendo 20 nas últimas 3 semanas. Ainda em 2024, até 21 de outubro, foram registrados 60 óbitos por vírus respiratórios.

