O prefeito reeleito de Manaus, David Almeida, declarou ontem (27) após a vitória nas urnas que vai administrar a cidade realizando todas as principais promessas de campanha como o hospital municipal e o viaduto ligando as avenidas Brasil e Coronel Teixeira, na Ponta Negra, que já tem orçamento previsto.

O prefeito reafirmou seu compromisso com os manauaras, com as obras estruturais que já estão garantidas no orçamento do próximo ano. “Temos um planejamento e vamos colocar em execução: melhorar a saúde básica, melhorar a educação com planejamento e metas”, destacou.

“Nós já temos recursos para fazer o Hospital Municipal Dia e estamos com o planejamento de ampliação de todas as políticas públicas. Nos próximos 30 dias vamos dar a ordem de serviço para construção do viaduto na avenida Brasil com a avenida Coronel Teixeira”, disse ainda emocionado no Comitê Central do Avante, na Avenida Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras onde foi a festa da vitória.

A festa teve ainda a presença de igrejas de diferentes denominações e por um show de rock da banda Oficial 80 e do cantor e levantador de toadas do Boi Garantido, David Assayag, que gravou uma faixa para a campanha do prefeito.

Adventista, David Almeida teve o apoio da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM), do pastor Jônatas Câmara, e Igreja Quadrangular do Amazonas, do missionário Manoel Martins.

No evento, o prefeito disse ainda que Manaus terá o maior Natal da história e um grande Réveillon para celebrar a chegada de 2025. Ele também ressaltou a importância de um planejamento eficaz para melhorar a saúde básica e a educação.

POLÍTICA

David Almeida abordou a importância das alianças na Câmara Municipal de Manaus para garantir a continuidade de sua gestão. Destacou que já conta com um arco de alianças formado por 19 vereadores, mas para alcançar a maioria, precisa estabelecer entendimentos com mais dois.

Num discurso pacificador, em que disse que vai administrar para todos e pediu para ‘baixarem as armas’, o prefeito disse ter certeza de conseguir apoios, considerando que sua administração foi prejudicada por aliados do governador Wilson Lima nos últimos anos.

O prefeito reafirmou seu compromisso em manter um bom relacionamento com todos os vereadores, independentemente de suas filiações partidárias. Ele se descreveu como um democrata cristão e conservador de direita, ressaltando que a verdadeira essência da direita e da esquerda reside nos princípios e valores que se defende.

Almeida também expressou sua disposição para dialogar com todos aqueles que estejam dispostos a contribuir para o desenvolvimento de Manaus e o bem comum, incluindo o candidato derrotado, a quem ele reconheceu a responsabilidade de ajudar a cidade.

No final, ele enviou uma mensagem ao governador Wilson Lima, que o parabenizou pela reeleição nas redes sociais, apesar de apoiar seu adversário na eleição, o deputado e presidente da Assembleia do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil).

“O Wilson Lima foi responsável por dificultar a minha vida nos últimos dois anos. Eu espero que ele comece a trabalhar e cuide do estado, enquanto eu cuido da cidade [Manaus].”

Derrotado nas urnas, Capitão Alberto Neto (PL) obteve 479.297 votos, correspondendo a 45,41% do total de votos válidos. O candidato contava com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Amom Mandel, do Cidadania, que foi derrotado no primeiro turno.

COLETIVA

Após o resultado das urnas, o candidato derrotado se pronunciou em uma coletiva de imprensa. Disse que o bem venceu o mau e a verdade superou a mentira. “O resultado das urnas diz isso”, afirmou David Almeida que aguardou a apuração dos votos em sua casa do Morro da Liberdade e depois do resultado saiu pelas ruas do bairro comemorando com os moradores.

“Eleição se ganha, se perde. A vida é uma jornada, não uma corrida. Dentro desse processo duro, difícil, suportamos todas as dificuldades. Suportamos todos os problemas, dificuldades, porque entendemos o que é estar perto do povo”.

HISTÓRICO

David Almeida foi eleito prefeito da capital pela primeira vez em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Na época, ele derrotou o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, em uma votação também apertada. Antes, o político já havia sido eleito deputado estadual por três vezes e também foi governador interino, após a cassação do ex-governador José Melo.

Na campanha deste ano, David Almeida também contou com o apoio dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Em 2024, ele fez parte da coligação “Avante, Manaus”, composta pelos partidos AGIR, PSD, DC, Avante e MDB.

David Almeida lançou sua candidatura à reeleição à Prefeitura de Manaus no mês de Junho. Ele foi deputado estadual no Amazonas por três mandatos seguidos: 2006, 2010 e 2014.

Nascido em Manaus, o candidato é bacharel em Direito, formado pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra). Em 2017, ele foi interinamente governador do Amazonas. Em 2020 foi eleito prefeito de Manaus.

Este ano, David declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.277.906,77 e disse ser proprietário de um apartamento, uma casa, aplicação de renda fixa e R$ 40 mil em espécie. Em relação à eleição de 2020 – quando declarou R$ 857.529,00 – , os bens declarados tiveram um aumento de 49%.

PROMESSAS

Durante a campanha pela reeleição, David Almeida defendeu o que havia feito no primeiro mandato, mas também prometeu implementar novas ações caso fosse reeleito para os anos 2025 – 2028, como:

Construir corredores exclusivos de ônibus;

Ampliar a Avenida André Araújo;

Convocar mais de 1,5 mil guardas municipais; e

Ampliar o número de UBSs com horário estendido.

O post Reeleito, David Almeida afirma que cumprirá promessas de campanha como hospital municipal e viaduto apareceu primeiro em Portal Você Online.