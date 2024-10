Opiloto britânico Lewis Hamilton, de 39 anos, está a caminho do Brasil e demonstrou empolgação com sua volta ao país. Em seu Instagram, na madrugada desta segunda-feira (28), o heptacampeão de Fórmula 1 compartilhou uma mensagem em português celebrando mais uma visita ao país. Primeiro, ele postou em espanhol: “Obrigado, México, você é lindo. Agora vou para casa”, acompanhado de emojis com a bandeira brasileira. Logo depois, escreveu: “Brasil!!! Estou voltando para casa e mal posso esperar para ver você”.

Hamilton tem uma longa relação de carinho com o Brasil. Em 2022, ele recebeu o título de cidadão honorário brasileiro da Câmara dos Deputados, em reconhecimento à sua admiração pelo país e pela influência de Ayrton Senna, seu ídolo.

Na cerimônia, Hamilton expressou sua felicidade: “É uma grande honra receber esse título hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, sempre amei o Brasil”.

