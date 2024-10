Três homens armados assaltaram um posto de combustíveis na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, e agrediram o gerente para roubar a renda do caixa, na manhã desta segunda-feira (28/10). Os criminosos ainda obrigaram o gerente, que é uma pessoa com deficiência (PcD), a carregar a renda do posto para o carro deles.

De acordo com informações da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, os assaltantes chegaram em um carro modelo Prisma, de cor branca, e enquanto dois desceram para invadir o estabelecimento, o terceiro permaneceu ao volante para a fuga.

O gerente foi rendido e, sob ameaças e agressões com coronhadas, foi obrigado a entregar o dinheiro. Durante o ataque, outros funcionários tentaram se aproximar, mas foram ameaçados pelos criminosos. Após pegar o montante, o trio fugiu rapidamente, deixando o gerente ferido e sangrando no local.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos Sales, no Tarumã, onde recebeu tratamento para os ferimentos. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Agora, a Polícia Civil (PCAM) investiga o caso e trabalha com as imagens das câmeras de segurança do posto para identificar e capturar os assaltantes.