O Real Madrid anunciou recentemente que está abrindo uma investigação para identificar torcedores que proferiram insultos racistas contra jogadores do Barcelona durante uma partida no último fim de semana. O incidente ocorreu no Estádio Santiago Bernabéu, durante o “El Clásico”, que terminou com a vitória do Barcelona por 4 a 0. Os jogadores do Barcelona, Rafinha, Lamine Yamal e Ansu Fati, foram alvos de ofensas racistas. A resposta ao incidente foi imediata, com a La Liga e a diretoria do Real Madrid comprometendo-se a realizar uma investigação rigorosa para punir os responsáveis. O jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, também se manifestou nas redes sociais, condenando os insultos e expressando solidariedade aos jogadores do Barcelona. Ele destacou que não há espaço para racismo na sociedade espanhola e no esporte, reforçando a necessidade de uma postura firme contra tais comportamentos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este episódio reacende a discussão sobre a persistência de comportamentos racistas nos estádios, apesar de medidas punitivas já adotadas contra torcedores e grupos organizados. O governo espanhol e diversos atletas lamentaram o ocorrido. O incidente ocorre em um momento em que o mundo esportivo está atento à escolha do vencedor da Bola de Ouro, com Vinícius Júnior entre os favoritos.

Com informações de Luca Bassani

Leia também

Vini Júnior e Real Madrid vão boicotar entrega da Bola de Ouro porque prêmio vai para Rodri



Verstappen deve receber punição no GP de São Paulo e largar no fim do grid



CBF afasta árbitros após polêmicas em jogos no Brasileirão



*Reportagem produzida com auxílio de IA