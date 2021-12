Avalie o post

A influenciadora é uma adolescente de 17 anos que compartilhou a carona nas suas redes sociais

Manaus – Vídeos de uma “carona” de dois policiais militares para uma influenciadora de Manaus está circulando nas redes sociais nesta quinta-feira (9) e gerando muitos comentários dos internautas.

Vídeos mostram PM’s dando suposta ‘carona’ para influenciadora de Manaus (Foto: Reprodução / Instagram)

A influencer de 17 anos compartilhou nos stories do Instagram, na última quarta-feira (8), a carona em uma viatura da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A adolescente possui mais de 11 mil seguidores na rede social e se mostrou surpresa com a repercussão do caso.

As identidades dos PM’s que aparecem no vídeos não foram reveladas. A reportagem do Portal D24AM entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da PM-AM solicitando nota sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não recebeu resposta.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte