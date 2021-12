Avalie o post

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza, nesta sexta-feira (10) e sábado (11), mais uma Feira do Pirarucu, resultado do manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no município de Fonte Boa. Esta edição, a última do ano, acontece de 7h30 às 12h ou até acabar o estoque, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, bairro Parque 10.



Serão vendidas quatro toneladas de pirarucu manejado e os preços variam por quilo e peça: filé a R$ 25, manta a R$ 18, ventrecha por R$ 14 e carcaça a R$ 6.

Haverá um limite de venda de cinco quilos de filé de pirarucu por comprador. O atendimento será feito por meio de distribuição de senhas, com 150 senhas disponíveis por dia.

A venda do pirarucu pela FAS tem autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema).

Fonte: FAS

Fotos: Divulgação/FAS

