A Tesla apresentou o novo Roadster com uma proposta que parece saída da ficção científica: um carro capaz de voar. A versão mais radical do esportivo, chamada Rocket, combina um sistema de sucção com propulsores de gás frio desenvolvidos com tecnologia da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk.

Segundo a fabricante, os propulsores permitem impulsionar o veículo para a frente e para cima, além de executar movimentos de rotação lateral. O sistema de sucção, por sua vez, retira o ar sob o carro para gerar força descendente e manter o veículo aderido à superfície, até mesmo de cabeça para baixo. Os testes de exibição na noite de quinta foram feitos sem motorista para não ter riscos.

A Tesla divide o Roadster em três configurações: Performance, Thrust e Rocket. As diferenças estão nos recursos e na finalidade de cada versão.

Três versões do Roadster

O Performance é voltado à estrada e à pista. Com espaço para duas pessoas, conta com aerodinâmica ativa e sistema de sucção multimodo para aumentar a força descendente e a aderência. A configuração está disponível mediante reserva.

O Thrust, edição limitada para dois ocupantes, acrescenta propulsores de gás frio na parte traseira. A Tesla afirma que o sistema permite acelerar de zero a 100 km/h em menos de um segundo. A versão tem proposta voltada à competição.

Já o Rocket é a mais radical. Com lugar para apenas uma pessoa, distribui os propulsores ao redor do veículo para permitir impulsos para cima e movimentos de rotação. A configuração está disponível apenas por convite e, segundo a Tesla, não tem aprovação para circular em vias públicas.

Design inspirado no espaço

O projeto combina faróis ocultos, lanterna traseira que percorre toda a largura da carroceria e soluções aerodinâmicas integradas ao desenho. A Tesla também destaca o uso de magnésio, titânio e fibra de carbono para reduzir o peso.

A inspiração aeroespacial aparece nos acabamentos. A pintura Ano White foi desenvolvida com referência a técnicas de proteção utilizadas no setor espacial, enquanto os vidros escurecidos remetem ao revestimento dourado dos visores de trajes espaciais. O interior combina revestimento branco e detalhes em micro camurça cinza.

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