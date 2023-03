Uma jovem de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, sendo esfaqueada por uma mulher de 36 anos, na manhã do último domingo (26). O caso foi registrado em vídeo por câmeras de segurança e ocorreu em um supermercado em que a vítima trabalha, localizado em Barra do Bugres (MT).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a mulher alegou que teria descoberto uma traição do marido com a funcionária do supermercado e então planejou se vingar da “rival”.

No vídeo é possível ver o momento em que a vítima está trabalhando tranquilamente, sem fazer ideia que estava prestes a ser esfaqueada. Em seguida, a revoltada traída chegar por trás dela, tira uma faca da bola e a esfaqueia nas costas.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os agentes realizaram buscas e encontraram a suspeita nas proximidades de uma praça, com a faca em mãos. Ela foi presa em flagrante.

A vítima foi encaminhada com urgência a uma unidade hospitalar, onde recebeu os devidos atendimentos médicos e segue em recuperação. O caso é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT).