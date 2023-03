Um caminhão carregado com laranjas foi saqueado na manhã desta terça-feira, 28, em Parintins, no interior do Amazonas. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado (Adaf), a carga pode apresentar riscos de contaminação.

As laranjas estavam sendo colocadas em um caminhão em frente à da sede da Adaf, quando um grupo invadiu o veículo e começou a pegar as sacas. Motoristas que passavam pelo local também pararam para saquear as frutas.

A Polícia Militar foi acionada e ajudou a dispersar os invasores.

Segundo a Adaf, a carga apresentava irregularidades relacionadas à documentação e procedência, por isso acabou confiscada. Como o produto veio do Pará, onde há a incidência da praga mosca da carambola, o carregamento seria despejado por conta de risco de contaminação.

Segundo a infectologista Nilceia Marques, a mosca carambola é uma praga que ataca várias espécies de frutas, como a laranja. O consumo dessas frutas, portanto, não é recomendado, uma vez que pode desencadear uma série de infecções gastrointestinais.

“Essa praga pode introduzir dentro da fruta bactérias que causam infecções gastrointestinais, a exemplo da salmonela, acompanhada de dores de estômago muito desconfortáveis, diarreia e desidratação”, explicou.