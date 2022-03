Avalie o post

A vítima bateu fortemente a cabeça no pilar de um muro

Manaus/AM – Mayson Logan Azevedo Lima, 19, morreu após bater com a cabeça ao colidir sua moto contra um muro na manhã deste sábado (26). O acidente aconteceu em frente a sua residência na Rua Nova República, do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. A vítima estava com um amigo na garupa que foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Maternidade Chapot Prevost, no mesmo bairro.

(Foto: Reprodução)

De acordo com informações da polícia, Maylson estaria pilotando a moto bêbado e sem usar capacete. Após perder a direção, ele bateu fortemente a cabeça no pilar de um muro e teve morte instantânea.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte