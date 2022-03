Avalie o post



A natureza e os animais são elementos fundamentais no processo de reabilitação, o projeto bototerapia comprava esta informação. Um método de interação ou terapia assistida com os botos livres da Amazônia, proporcionando melhor qualidade de vida a crianças e adolescentes com deficiência. De 2005 até hoje, mais de 500 famílias já foram atendidas pela iniciativa. Os benefícios variam de acordo com as limitações que o paciente possua. Como explica o idealizador da bototerapia e fisioterapeuta, Igor Simões de Andrade.



As sessões de Bototerapia que unem Yoga Rolfing e Botos da Amazônia acontecem uma vez por mês, na Praia Amigos do Boto, nas proximidades da Vila de São Tomé, e no Flutuante Boto Amazônico, próximo a Acajatuba. Os dois locais necessitam de uma travessia no rio, tornando dispendioso o transporte, que custa em média o valor de mil reais por viagem. A procura é grande e para atender a demanda seria necessário mais deslocamentos.

O projeto atende crianças e adolescentes com deficiência do Abrigo Moacyr Alves, que atua há mais de 30 anos na cidade de Manaus. Para ajudar a manter e expandir o atendimento doações são imprescindíveis.

Os interessados podem entrar em contato nos telefones : (92) 99363-4484 ou 99142-6764 que também funcionam como WhatsApp.



