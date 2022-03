Avalie o post

O grupo de 45 ucranianos, entre jovens e adultos, foi recebido por voluntários da GKPN (Global Kingdom Partnership Network)

São Paulo – Um grupo com 45 ucranianos refugiados desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 5h50 deste sábado (26), em um voo da Lufthansa. Os jovens e adultos foram recebidos por voluntários da Global Kinddom Partnership Network (GKPN), ligado à uma instituição religiosa.

(Foto: Reprodução)

Os refugiados ucranianos foram levados para São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde serão acolhidos pela comunidade por tempo indeterminado.

Esse foi o segundo grupo de refugiados a chegar no país. No dia 18 de março, outras 30 pessoas chegaram ao país, sendo 17 delas crianças. Elas também desembarcaram no aeroporto de Guarulhos e seguiram de ônibus até a cidade de Curitiba, no Paraná. O estado abriga a maior comunidade ucraniana do país.

Mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a Rússia iniciou a invasão do país em 24 de fevereiro – anunciou uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira (15).

“Chegamos ao número de três milhões de pessoas em termos de movimento populacional para fora da Ucrânia”, disse o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Paul Dillon, à imprensa em Genebra.

Desse total, 1,4 milhão são crianças, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e entre eles há também 157 mil cidadãos de outros países que fugiram da Ucrânia, segundo a OIM.

A Polônia é o país que mais recebeu refugiados da Ucrânia. No total, 1,79 milhão de pessoas encontraram refúgio no país desde 24 de fevereiro, segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR).

Romênia, Hungria e Moldávia também receberam um número significativo de ucranianos fugindo da ofensiva lançada pela Rússia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte