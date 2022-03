Avalie o post

Durante ato de filiação coletiva ao partido União Brasil, 48 prefeitos do interior do Amazonas manifestaram apoio político ao governador Wilson Lima, no último sábado. O encontro foi na quadra da Escola de Samba da Aparecida, na zona sul de Manaus. O espaço é fechado e os políticos deram mau exemplo. Todos estavam sem máscara, apesar de o decreto municipal nº 5.274/2022 obrigar o uso do item em ambientes fechados.



O União Brasil é a junção do PSL com o DEM. A composição fez com que o partido nascesse como um dos maiores do País. A legenda terá o maior tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral deste ano.

No Amazonas, o presidente do partido é Pauderney Avelino, ex-presidente estadual do DEM.

No discurso, o governador agradeceu aos 37 prefeitos presentes no ato.

Os deputados federais Marcelo Ramos (PSD) e delegado Pablo estava no encontro, além da base governista da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

No momento da fusão dos partidos políticos PSL e DEM, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido reuniu a maior bancada na Câmara Federal com 81 parlamentares. Os números de novos filiados aos União Brasil serão contabilizados e divulgados pelo partido.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação/União Brasil

