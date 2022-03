Avalie o post

Segundo informações da polícia, os homens eram amigos e teriam envolvimento com o tráfico de drogas

Manaus – Rodrigo Torres Pimentel, 26, e Lineker Gleidson Azevedo dos Santos, 28, foram executados a tiros na noite desta segunda-feira (21), em duas ruas no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, os homens eram amigos e teriam envolvimento com o tráfico de drogas.

Os crimes possuem as mesmas características (Foto: Divulgação)

A polícia afirma que os crimes aconteceram quase que ao mesmo tempo e com a mesma característica. Suspeitos se aproximaram em uma moto e efetuaram os disparos contra as vítimas. Rodrigo Torres foi morto na Rua Natal, enquanto Lineker Gleidson foi morto no Rua Galileu.

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência e foram o local do crime (Foto: Divulgação)

Segundo a versão de uma das famílias das vítimas do crime, os homens haviam sido sequestrados no fim da tarde desta segunda (21), antes de serem encontrados mortos.

Um dos familiares foi ao local e ficou próximo ao corpo (Foto: Divulgação)

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu os corpos das vítimas.

Veja o momento em que uma das vítimas foi encontrada morta:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte