O Prefeito de Barcelos Edson Mendes, reuniu nesta segunda-feira (21) com o Governador do Amazonas para iniciar as tratativas para Barcelos receber os R$20 milhões do Governo do Estado, que serão utilizados para terraplenar, drenar e asfaltar a cidade.

O Governador Wilson Lima se comprometeu em liberar o valor para que a Prefeitura de Barcelos organize todo o processo de planejamento e execução da obra, graças à articulação do Deputado Estadual Adjuto Afonso.

"Com os R$21 milhões já carimbados pela Prefeitura de Barcelos, Barcelos terá, em 2022, o maior canteiro de obras já visto em nossa Mariuá. Nosso povo merece mais esta conquista! A Gestão do Novo Tempo não para". Disse o Prefeito Edson Mendes em sua rede Social.