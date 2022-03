Avalie o post

Onda Rosa – Mulheres e empreendedorismo: Uma combinação que vem conquistando cada vez mais o mercado e gerando oportunidades. Incentivar que mulheres estejam à frente em ações onde possam desenvolver o próprio negócio, é uma das propostas do projeto ‘Onda Rosa’.

Oferecer um ambiente de diálogo sobre empreendedorismo feminino é um dos objetivos do ‘Onda Rosa’. Foto: Divulgação

Vinculado à CDL Jovem Manaus, o Onda Rosa surgiu para apoiar o público feminino, para que ocupe cada vez mais espaço no mundo dos negócios, em diversas áreas, como produção rural, tecnologia, comércio, artesanato, entre outras.

A diretora de Capacitação da CDL Jovem, Julia Regina Gabriel explicou que o projeto funciona como uma troca de vivências no meio profissional.

“É principalmente para que possamos trocar experiências e incentivar mais mulheres a serem empreendedoras. Qualquer mulher empreendedora a gente recebe. Fazemos algumas reuniões e gostamos de conversar com todo mundo, para discutir e trocar opiniões. Também convidamos algumas mulheres que a gente considera exemplo, de alguma forma, para falar um pouquinho sobre a história dela. Além disso, também realizamos algumas ações que envolvem mulheres, como um todo”, comentou.]

As reuniões são realizadas uma vez por mês, com o intuito de manter um ambiente de diálogo onde as mulheres se sintam seguras para falar sobre os desafios do empreendedorismo feminino. É com ações como essas, que cada vez mais, mulheres inspiram outras mulheres.

