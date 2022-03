5/5 - (3 votes)

O Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado mundialmente no dia 21 de março. A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio das ações e iniciativas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação - Semed, celebrou a data somando esforços para oferecer uma educação de qualidade e promovendo a inclusão de estudantes com Síndrome de Down matriculados na Rede Municipal de Ensino.

A equipe da SEMED teve a participação da Psicóloga da Saúde Sra Ana Caroline, que em conjunto com pedagogos e professores das Escolas Municipais realizaram um trabalho de intuito informativo com elaboração de cartazes, banner e palestras com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários e a inclusão na sociedade.

De acordo com a psicóloga Suely Abitbol, o trabalho da Semed é pautado no respeito das necessidades individuais, assim promovendo as condições para que as crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente tendo a consciência de que todos são iguais em suas diferenças. Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes, vice-prefeita França Moreira e Secretária Rosana pela realização do evento.