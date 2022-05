Avalie o post

Itacoatiara (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena violenta onde dois homens, até o momento não identificados, são atropelados e arremessados por um carro em alta velocidade. O acidente ocorreu na noite de domingo (8), na avenida Sete de Setembro, situada no município de Itacoatiara região metropolitana de Manaus.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança de uma lanchonete, mostram o momento em que o acidente aconteceu. Os dois homens subiam em uma motocicleta e um carro de placa e modelo não identificado atropelou a dupla.

O impacto entre o veículo e as vítimas foi tão forte que os dois homens foram arremessados em uma longa distância. Populares que testemunharam o acidente socorreram as vítimas que foram levadas para uma unidade hospitalar do município. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O motorista do veículo fugiu do local em alta velocidade sem prestar socorro às vítimas. Ainda não há informações se o acidente foi proposital ou o carro estava desgovernado. As imagens das câmeras de segurança irão ajudar a polícia a identificar o autor do atropelamento.

