O homem foi executado a tiros nesta quinta-feira (24) em frente ao seu estabelecimento comercial

Manaus – O empresário Alex Caio, 35, foi executado com 11 tiros nesta quinta-feira (24) em frente ao seu estabelecimento comercial na Rua da Estanave, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava com um mototaxista e foi seguida por um carro modelo Gol de cor branca. Quando Alex chegou no local do trabalho foi surpreendido por uma dupla de criminosos que desceram do veículo e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele.

O empresário do ramo náutico ainda chegou a ser socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe médica confirmou que 11 disparos atingiram o corpo da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, Caio Alex já possuía passagem na polícia por tráfico de drogas e receptação. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

