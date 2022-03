Avalie o post

Jojo se declarou ao marido, que recentemente reclamou dos ataques que vem recebendo desde que os dois assumiram a união

São Paulo – Jojo Todynho usou as redes sociais mais uma vez para falar sobre seu relacionamento com o oficial do Exército Lucas Souza. A vencedora de A Fazenda 12 se declarou ao marido, que recentemente reclamou dos ataques que vem recebendo desde que os dois assumiram a união.



“Que Deus nos blinde cada vez mais, te amo, maridão. Não vejo a hora de essa transferência sair”, escreveu ela, sobre a vaga de trabalho de Lucas.

Atualmente, o militar faz parte da corporação do Paraná e está tentando uma transferência para o Rio de Janeiro, cidade onde Jojo mora. Por isso, os dois vivem um casamento a distância, mas tentam se encontrar nos fins de semana.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte