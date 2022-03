Avalie o post

O Grupo Samel se tornou oficialmente, a partir deste ano, patrocinador oficial do Festival Folclórico de Parintins, considerada a maior festa popular do Brasil.

Nessa quarta-feira (23/03), o presidente da instituição, Luis Alberto Nicolau, visitou o município de Parintins para assinatura dos contratos de patrocínio com os presidentes dos bumbás, Antônio Andrade e Jender Lobato, do Garantido e do Caprichoso, respectivamente.

De acordo com Luis Alberto, “o apoio da Samel ao Festival de Parintins está alinhado aos planos da empresa de valorizar ainda mais a cultura amazonense”.

Durante sua passagem pelo município, Luis Alberto visitou o curral do Boi Caprichoso, onde assinou o contrato, recebendo, em seguida, uma homenagem especial.



Logo após, o presidente da Samel esteve na Cidade Garantido também para assinatura do contrato, sendo homenageado, em seguida, pelo boi vermelho e branco.



Os contratos de patrocínio terão vigência de cinco anos a contar de 2022 e foram concretizados sem o uso da Lei Rouanet.

“Este foi um desejo que começou lá atrás, quando meu pai, Dr. Luiz Fernando, iniciou os trabalhos com as nossas empresas e buscou, sempre, valorizar o que é da nossa terra, principalmente na cultura, na educação e em tantas outras áreas importantes para o desenvolvimento do Amazonas. Agora, consolidamos mais um importante trabalho de parceria e valorização da nossa gente”, ressaltou Ricardo Nicolau.

Ainda em passagem pelo curral do Garantido, Luis Alberto entregou ao presidente do Garantido, Antônio Andrade, um contrato assinado de devolução de posse de dois pavilhões da Cidade Garantido, que haviam sido arrendados pela Samel em leilão realizado em julho de 2020 com o intuito de resgatar e valorizar o patrimônio cultural amazonense, responsável pela vinda de milhares de turistas à ilha Tupinambarana.

Com informações da Assessoria

Fotos: Divulgação

Fonte