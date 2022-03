Avalie o post

A pesquisa visa analisar a composição química e atividades biológicas de extratos alcoólicos e frações das plantas, buscando realizar uma triagem preliminar dos extratos e, em seguida, um estudo bioguiado até a identificação de moléculas bioativas.

Intitulado como “Atividade antitumoral e antioxidante de extratos e frações obtidos de espécies de Piper da Amazônia”, a pesquisa promete identificar novas substâncias com potencial anticâncer em espécies de plantas da Amazônia, oriundas do bioma amazônico, como destaca a coordenadora do projeto, Renata Takeara.

”O objetivo do projeto e buscar extratos e frações de espécies de pipper, com atividade citotóxica e linhagens tumorais, os resultados a serem obtidos podem ser de grande valia, por fornecer subsídios para o posterior desenvolvimento de novos medicamentos, com ação antitumoral no futuro,” disse Renata.

Uma pesquisa está buscando identificar novas substâncias com potencial anticâncer em espécies de Piper da Amazônia, oriundas do bioma amazônico

As espécies de Piper da Amazônia têm nomes popularmente difundidos. A Piper callosum é conhecida como óleo elétrico, a Piper tuberculatum tem o nome popular de pimenta longa e jamburana, e a Piper hispidum é chamada de matico, apertajoão, matico-falso, jaborandi ou falso-jaborandi.

A coordenadora aponta que, atualmente, antioxidantes naturais têm sido consumidos para prevenir e contribuir para a terapia do câncer, e que os compostos fenólicos extraídos de plantas da Amazônia abrirão novas perspectivas, no que diz respeito a identificação de moléculas para o desenvolvimento de novos fármacos.

A pesquisa está sendo realizado na Universidade Federal do Estado (Ufam), envolvendo pesquisadoras do campus de Itacoatiara e de Manaus, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), e conta com recursos do Programa Mulheres na Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Uma pesquisa está buscando identificar novas substâncias com potencial anticâncer em espécies de Piper da Amazônia, oriundas do bioma amazônico

”O apoio da Fepeam, por meio do programa Mulheres na ciência é de grande importância, pois concedeu bolsas de apoio técnico, permitindo ajudar pessoas no interior do Amazonas com potencial para pesquisa. As duas bolsistas selecionadas, estão muito engajadas e auxiliam em todas as atividades do projeto. Além disso, o apoio financeiro da Fapeam, é importante para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo, necessários para o desenvolvimento das atividades do projeto no laboratório,” disse a coordenadora.

Ao final do estudo, além de ter identificado novas moléculas com potencial antitumoral, a professora espera que tenha inspirado e estimulado jovens a seguirem na carreira científica.



Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

Fonte