A equipe comandada por Roberto Mancini criou as melhores chances na primeira etapa, mas como não conseguiu converter em gols

São Paulo – Disputando a repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, a Itália foi derrotada para a Macedônia do Norte nesta quinta-feira e está fora do Mundial. Agora, a Macedônia do Norte irá enfrentar Portugal, que avançou após derrotar a Turquia, também nesta quinta.

A Itália encontrou dificuldades no confronto com a Macedônia do Norte. A equipe comandada por Roberto Mancini criou as melhores chances na primeira etapa, mas como não conseguiu converter em gols, o duelo foi para o intervalo com o placar inalterado.



Na segunda etapa, a Azzurra teve chances de marcar, mas parou na defesa da Macedônia. Para completar a frustração italiana, Trajkovski fez o gol da Macedônia do Norte, aos 48. A seleção portuguesa, por sua vez, venceu a Turquia pelo placar de 3 a 1, no estádio do Dragão, no Porto, com direito a gol de dois brasileiros naturalizados, os meias Otávio e Matheus Nunes.

Pressionando o adversário desde o início do duelo, a equipe de Cristiano Ronaldo e companhia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de CR7, Bernardo Silva recebeu e mandou a bola na trave. O meia Otávio aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.

Mesmo com a vantagem, Portugal seguiu com o controle da partida. Antes da etapa inicial acabar, Diogo Jota aproveitou boa chance e marcou o segundo gol da seleção portuguesa. Na volta do intervalo, a Turquia conseguiu abrir espaços para criar mais chances. Burak Yilmaz marcou aos 19 minutos e diminuiu para o time turco.

A grande chance do empate aconteceu aos 38 do segundo tempo, quando um pênalti foi marcado para a Turquia. Porém, Yilmaz mandou por cima do gol e desperdiçou a cobrança. Para consolidar a vitória portuguesa, Matheus Nunes marcou aos 48 minutos do segundo tempo e deu números finais à partida. Agora, Portugal e Macedônia do Norte se enfrentam na terça-feira, em jogo único, por uma vaga no Mundial do Catar.

Confira outros resultados das Eliminatórias Europeias nesta quinta-feira:

País de Gales 2 x 1 Áustria

Suécia 1 x 0 República Tcheca

