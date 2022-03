Avalie o post

A ex-participante de ‘A Fazenda 13’ disse que o sangramento no cérebro surgiu devido a um quadro viral anterior

São Paulo – Após receber alta médica, a ex-participante de A Fazenda 13 Sthe Matos gravou um vídeo em que explica sua internação. A influenciadora foi hospitalizada no início da semana depois da descoberta de um sangramento no cérebro, que gerou fortes dores de cabeça e confusão mental.

(Foto: Reprodução / Youtube)

“Fiquei dois dias ruim demais, e pensaram que fosse algo viral. No segundo dia, tive uma dor de cabeça muito forte, que eu nunca senti na minha vida. Era pela cabeça inteira, eu não conseguia abrir o olho porque a claridade me incomodava. Eu estava com minhas amigas, e elas falaram que nesse momento, em que eu estava com muita dor de cabeça, eu comecei a ter muita confusão mental. Elas me perguntavam algumas coisas e eu não sabia responder. Eu não lembro, eu só lembro da dor muito forte, lembro de flashes e que eu acordei já no hospital”, contou.

Assim que chegou ao hospital, Sthe disse que foi submetida a exames neurológicos. “Quando eu fui medicada, no hospital, a dor de cabeça foi passando. Como eu sou jovem, tenho 23 anos, e a dor de cabeça foi repentina, do nada, e muito forte, os médicos falaram que seria preciso fazer uma tomografia”, explicou.

“Como deu foco de sangramento, precisava investigar e, por isso, eu precisei ficar internada, porque realmente eu precisava ser monitorada nesse período. Então foi retirado líquido da minha coluna para examinar, e depois, no dia seguinte, eu fiz a ressonância magnética. Com os exames mais precisos, os neurologistas iriam avaliar e entender o que estava acontecendo”, disse.

Segundo ela, os médicos descartaram a hipótese de AVC, tumor e meningite.

“Provavelmente esse sangramento veio devido ao meu quadro viral, ao quadro respiratório. Eu fiquei cinco dias com tosse intensa, com a garganta ruim, então, talvez, nesse momento de tosse, de mal-estar, eu posso ter forçado as veias, as artérias, e ter impulsionado, ter acontecido esse pequeno sangramento. Mas na hora a gente se assusta, principalmente porque a dor de cabeça foi uma coisa fora do comum, eu fiquei confusa e por isso eu tive que ficar sob observação até descobrir o que de fato tinha acontecido”, explicou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

