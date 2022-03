Avalie o post

A empresária leva conhecimento especializado para a redução do amadorismo do empreendedorismo no Brasil

Manaus – A empresária e especialista em gestão de pequenos e médios negócios, Flavia Paixão, desembarca em Manaus, nesta quinta-feira (24), para a realização de uma palestra sobre como as mulheres podem empreender de forma mais profissional.



Flávia é formada em administração possui especialização em Gerenciamento de Projetos pelo The Institute of Commercial Management, na Inglaterra, e MBA em Marketing Digital, Gestão de Negócios e Empreendedorismo pelo Instituto Brasileiro de Ensino Superior.

A empresária e administradora também fundou o projeto Empreender Com Paixão, com o objetivo de levar conhecimento especializado para empreendedores e reduzir o amadorismo no empreendedorismo no Brasil.

A capacitação acontecerá no Workshop Conexões Empreendedoras, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Amazonas, por meio do programa Sebrae Delas.

O evento é gratuito e será realizado, a partir das 17h, na sede do Sebrae Amazonas, localizado na Rua Ferreira Pena, 109, Centro, Manaus.

Para participar, é necessário efetuar inscrição através do link https://am.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/142272829-seminario-delas-conexoes-empreendedoras

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

