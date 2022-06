O venezuelano Anthony José Vargas Gonzalez, 29, foi assassinado com ao menos 14 tiros, na manhã desta sexta-feira, no Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Testemunhas informaram à Polícia Militar (PM), que o crime foi praticado por ocupantes de um carro e enquanto um suspeito atirava, uma mulher de dentro do veículo, filmou a execução. A motivação e autoria já são investigadas pela Polícia Civil (PC).

Testemunhas informaram que Anthony, que trabalhava como ajudante de pedreiro, estava em frente à casa do patrão dele, na Rua Antônio Sérgio Vieiralves, quando foi surpreendido pelos suspeitos, por volta das 6h30. O atirador, conforme os as declarações, desceu do carro e passou a atirar. Ao menos 14 tiros foram efetuados contra a vítima.

Enquanto o homem atirava, de acordo com as testemunhas, do carro, uma mulher filmava o crime com um celular. Após os disparos, os suspeitos fugiram sem serem identificados. No local, a perícia identificou cápsulas de pistolas calibre 9 milímetros e 380.

Familiares do venezuelano estiveram na cena do crime e informaram à Polícia Civil (PC) que Anthony não tinha envolvimento com nada ilícito e suspeitam que ele foi morto ao ser confundido com outra pessoa.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).